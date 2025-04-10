Малофеев: Целью тарифов Трампа является укрепление экономики США и борьба с КНР

Президент США Дональд Трамп, поднявший импортные тарифы для 185 стран, включая Великобританию, Японию, КНР, Украину и ЕС, преследует две главные цели. Об этом заявил учредитель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев.

По его словам, такая тарифная политика выбрана Трампом для наиболее эффективного укрепления экономики США. Однако результаты он увидит ближе к концу своего президентского скоро, убежден Малофеев.

«Нынешний президент США работает на длительную перспективу. Что касается негативных последствий, которые активно обсуждаются в американской и европейской либеральной прессе, то их удастся преодолеть уже через полгода», — отметил он.

Второй целью Трампа собеседник назвал борьбу с экономическими конкурентами страны. По его словам, Европу американцы «додавили», лишив дешевых русских энергоресурсов, поэтому на очереди Китай. «Борьба с ним — второй шаг США. Его Трамп припечатал пошлинами», — подчеркнул Малофеев.

Ранее в России прокомментировали тарифную политику американского президента. По словам депутата Артема Кирьянова, для России она не представляет угрозы.