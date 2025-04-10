Раскрыты подробности происхождения Стоунхенджа

Antiquity: Флагстоунс был построен около 3200 года до нашей эры

В южной Англии археологи пересмотрели возраст загадочного памятника Флагстоунс и пришли к выводу, что он был построен около 3200 года до нашей эры — на 200 лет раньше, чем считалось, и раньше самого Стоунхенджа. Новые данные позволяют предположить: культовое сооружение у Дорчестера могло стать прототипом знаменитого мегалита. Результаты исследования опубликованы в Antiquity.

Радиоуглеродный анализ кремированных останков, костей и древесного угля из раскопок 1980-х годов показал: самые ранние действия на месте — выкапывание ям и захоронения — начались около 3650 года до нашей эры. К 3200 году появился идеально круглый ров, а вместе с ним — кремации и погребения, в том числе детей.

Монумент был открыт частично: одна его половина теперь скрыта под автомагистралью, другая — под домом писателя Томаса Харди. Его диаметр составляет около 100 метров, а в центре находятся крупные каменные блоки, аналогичные тем, что использовались в Стоунхендже. Под одним из них был найден скелет молодого человека, захороненный спустя тысячу лет после основного периода активности, что указывает на длительное сакральное значение места.

Теперь ученые предполагают, что именно Флагстоунс вдохновил архитекторов Стоунхенджа, первая фаза которого появилась лишь около 2900 года до н.э.