Рэпер Macan за неделю насобирал штрафов на 26 тысяч рублей

Рэпер Macan насобирал штрафов на 26 тысяч рублей за нарушение ПДД за неделю

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за неделю насобирал 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что большинство нарушений — 12 — связаны с превышением скорости, артист получил их в период с 13 по 20 марта. Также Косолапов останавливался в неположенных местах и не оплатил парковку. «И забил на расчет за платку по "Багратиону"», — говорится в сообщении.

На данный момент исполнитель не оплатил штрафы, пишет канал.

Ранее сообщалось, что муж певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), рэпер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), за восемь месяцев насобирал 297 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 513 тысяч рублей.