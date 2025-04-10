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13:55, 10 апреля 2025Культура

Рэпер Macan за неделю насобирал штрафов на 26 тысяч рублей

Рэпер Macan насобирал штрафов на 26 тысяч рублей за нарушение ПДД за неделю
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал MACAN

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за неделю насобирал 17 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 26 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что большинство нарушений — 12 — связаны с превышением скорости, артист получил их в период с 13 по 20 марта. Также Косолапов останавливался в неположенных местах и не оплатил парковку. «И забил на расчет за платку по "Багратиону"», — говорится в сообщении.

На данный момент исполнитель не оплатил штрафы, пишет канал.

Ранее сообщалось, что муж певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева), рэпер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин), за восемь месяцев насобирал 297 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 513 тысяч рублей.

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