Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:14, 10 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили о мошеннической схеме с льготными авиабилетами

«Аэрофлот» предупредил россиян о новой мошеннической схеме с льготными билетами
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Компания «Аэрофлот» предупредила россиян о новой мошеннической схеме с льготными авиабилетами. Об этом представители перевозчика рассказали у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники звонят, представляются работниками компании и предлагают купить билеты по субсидированным или льготным тарифам, а также принять участие в опросе за вознаграждение.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023

В результате через продиктованный пассажирами СМС-код мошенники могут завладеть их личными данными.

«Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов», — говорится в сообщении.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл самые популярные схемы обмана туристов за границей. Как указал тревел-блогер, первая точка, где мошенники поджидают туристов — аэропорт.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров России и США

    Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина. Кто и как охраняет президента России?

    Россиянка получила соцконтракт и открыла зоогостиницу

    Яйца для американцев рекордно подорожали

    Россиянам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха

    Министерство культуры Украины подвело итоги 10 лет декоммунизации

    Министр спорта России выступил за возвращение пива на стадионы

    В сети высмеяли российского блогера за дырку на штанах Armani фразой «изнанка люкса»

    В Литве обвинили в шпионаже 83-летнего депутата

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше