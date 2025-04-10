Россиян предупредили о мошеннической схеме с льготными авиабилетами

«Аэрофлот» предупредил россиян о новой мошеннической схеме с льготными билетами

Компания «Аэрофлот» предупредила россиян о новой мошеннической схеме с льготными авиабилетами. Об этом представители перевозчика рассказали у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники звонят, представляются работниками компании и предлагают купить билеты по субсидированным или льготным тарифам, а также принять участие в опросе за вознаграждение.

В результате через продиктованный пассажирами СМС-код мошенники могут завладеть их личными данными.

«Сотрудники авиакомпании никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов», — говорится в сообщении.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой раскрыл самые популярные схемы обмана туристов за границей. Как указал тревел-блогер, первая точка, где мошенники поджидают туристов — аэропорт.