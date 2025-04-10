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11:38, 10 апреля 2025Россия

Россиянин попал под поезд и выжил

Житель Нижегородской области попал под поезд и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Выксы Нижегородской области попал под поезд и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

На представленном видеоролике видно, как россиянин оказывается на путях в районе переезда прямо перед локомотивом. Машинист не успевает среагировать на появление человека.

По предварительным данным, пострадавший выжил, однако перенес частичную ампутацию ног и рук.

Нижегородские следователи рассказали, что начали проводить проверку и устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что житель Павловска попал под грузовой поезд между станциями Купчинская и Шушары в Санкт-Петербурге и уцелел.

Россиянина госпитализировали, у него много травм. Предположительно, мужчина попал на железнодорожные пути в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося начата проверка.

ЖЗЛ
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