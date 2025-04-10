Россиянина задержали за совершенную 23 года назад расправу над отцом

В Красноярске задержали мужчину за убийство отца 23 года назад

В Красноярске задержали мужчину за расправу над отцом, совершенную 23 года назад. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, 7 апреля 2002 года в одном из дворов на улице Шумяцкого обнаружили тело мужчины. По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако сразу установить причастных к преступлению не удалось.

Установлено, что в день происшествия проходило семейное застолье, в ходе которого между родственниками возник конфликт. Сын вышел из дома и дождался, пока его отец появится на улице, после чего нанес родителю множественные удары и оставил в безлюдном месте.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции смогли установить подозреваемого. Им оказался сын пострадавшего. Его задержали оперативники при содействии Росгвардии. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянин натравил собаку на полуторагодовалого ребенка и получил срок.