Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

Медсестра спасла жизнь прохожему в Великом Новгороде

Старшая медсестра второго боксированного отделения Новгородской областной инфекционной больницы спасла жизнь случайному прохожему. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Новгородской области.

Жительница Великого Новгорода Татьяна Козлова увидела в окно мужчину, который потерял сознание на набережной Александра Невского. Она немедленно позвала на помощь коллегу — заведующую отделением реанимации и интенсивной терапии, врача анестезиолога-реаниматолога Наталью Зимину.

Медики вышли на улицу и забрали 55-летнего россиянина на носилках в больницу. Там пациенту с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения и судорожный синдром оказали неотложную помощь. После того как врачи стабилизировали состояние мужины, его перевезли на машине скорой помощи в Центральную городскую клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее красноярские хирурги провели редкую операцию на головном мозге 29-летней пациентки с ее пробуждением во время проведения манипуляций. Россиянка страдала тяжелой формой эпилепсии — приступы могли повторяться до восьми раз за день.

