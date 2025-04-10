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08:29, 10 апреля 2025Силовые структуры

Российского экс-банкира арестовали по новому делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал экс-владельца банка «Югра» Хотина по новому делу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мещанский суд Москвы арестовал осужденного экс-владелеца лишившегося лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по новому уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил бывшего банкира под стражу.

Ранее стало известно, что Хотин стал подозреваемым по новому делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, после чего приставы подали к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве. В рамках решений по заявлениям были изъяты в пользу государства здание отеля Four Seasons напротив Кремля, бизнес-центр «Агат» и другие объекты недвижимости.

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