США начнут слежку за мигрантами

Axios: США начнут следить за соцсетями мигрантов на предмет антисемитизма

США начнут следить за социальными сетями мигрантов на предмет антисемитизма, который может стать поводом для отклонения прошения на различные льготы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«В Соединенных Штатах нет места для сторонников террористов со всего мира, и мы не обязаны принимать их или позволять им оставаться здесь», — приводит портал слова помощника министра внутренней безопасности США Триши Маклафлин.

Уточняется, что под антисемитизмом будет подразумеваться поддержка насилия над евреями, пропаганда террористических идеологий, а также открытое выражение симпатий палестинскому радикальному движению ХАМАС и йеменской группировке хуситов «Ансар Аллах».

Ранее агентство Reuters сообщало, что департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. При этом уточняется, что чатбот Grok AI, принадлежащий предпринимателю, также применяется для сокращения числа государственных служащих.