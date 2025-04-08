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17:04, 8 апреля 2025Мир

Раскрыта схема слежки Маском за противниками Трампа

Reuters: DOGE использует ИИ для слежки за противниками Трампа
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во главе с американским миллиардером Илоном Маском использует искусственный интеллект (ИИ) для слежки за противниками президента США Дональда Трампа среди чиновников. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновники администрации Трампа сообщили некоторым государственным служащим США, что команда технологов DOGE Илона Маска использует искусственный интеллект для отслеживания сообщений по крайней мере одного федерального агентства на предмет враждебности к президенту Дональду Трампу и его программе», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что чатбот Grok AI, принадлежащий Маску, также применяется для сокращения числа государственных служащих. Однако авторы материала подчеркнули, что им не получилось выяснить, как именно применяется ИИ в этих целях.

18 февраля DOGE во главе с Маском призвал граждан страны заявлять о нарушениях в работе госструктур. У центрального аккаунта департамента появилось более 30 связанных с ним страниц, касающихся государственных структур, в том числе министерства обороны и Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA). В них американцев призвали сообщать о фактах мошенничества, растрат и злоупотреблений.

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