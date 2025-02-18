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01:28, 18 февраля 2025Мир

Американцев призвали писать доносы на Пентагон и NASA

DOGE призвал граждан США доносить о злоупотреблениях в Пентагоне и NASA
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Департамент США по государственной эффективности (DOGE) во главе с американским предпринимателем Илоном Маском призвал граждан страны заявлять о нарушениях в работе госструктур. Об этом сообщается на страницах DOGE в социальной сети X.

У центрального аккаунта DOGE появилось более 30 связанных с ним страниц, касающихся государственных структур, в том числе министерства обороны и Национального управления по аэронавтике, а также исследования космического пространства (NASA). В них американцев призвали сообщать о фактах мошенничества, растрат и злоупотреблений.

Ранее Маск рассказал, что вампиры живут в США и получают социальные пособия. Таким образом он прокомментировал данные о возрасте таких американцев, среди которых есть 120-249 летние граждане. Бизнесмен также признался, что уже долгие годы обладает доступом к секретным материалам. Он уточнил, что доступ есть у него уже много лет.

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