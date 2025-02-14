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11:09, 14 февраля 2025Мир

Маск признался в доступе к секретным материалам

Маск признался, что долгие годы обладает доступом к секретным материалам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск признался, что уже долгие годы обладает доступом к секретным материалам. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено. Впрочем, засекречивается слишком много информации», — написал бизнесмен.

Ранее Маск обвинил крупное международное информагентство Reuters в том, что оно вводит общество в заблуждение. Работу агентства он назвал «настоящим обманом».

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