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13:04, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

Маск: США платили Reuters миллионы долларов за введение общества в заблуждение
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель, глава департамента контроля эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск обвинил крупное международное информационное агентство Reuters в том, что оно вводит общество в заблуждение. Пост на эту тему он разместил в X.

Пользователь X под ником Mario Nawfal опубликовал скриншот, согласно которому Минобороны США осуществляло выплаты организации Thomson Reuters Special Services, которая входит в организацию Thomson Reuters, управляющую в том числе агентством Reuters.

«Правительство США платило Reuters миллионы долларов за "крупномасштабное введение общества в заблуждение". Это буквально указано в назначении платежа», — ответил на эту публикацию Маск. Он также назвал агентство «настоящим обманом».

При этом некоторые пользователи в комментариях предположили, что предприниматель неверно интерпретировал данные. По их мнению, в оригинальном документе речь могла идти о выплате за реализацию программы по обучению тому, как противостоять социальной инженерии и введению в заблуждение.

Ранее сообщалось, что Маск предложил закрыть радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в России). Он также заявил, что эти СМИ содержат за счет американских налогоплательщиков.

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