Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Американский миллиардер Илон Маск предложил закрыть радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Ричарда Гренелла о том, что эти СМИ являются «крайне левыми» и их пора закрыть.

«Да, закройте их, — написал Маск. — Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает».

Также он отметил, что эти СМИ содержат за счет американских налогоплательщиков, и ежегодно на них уходит миллиард долларов «из карманов американцев».

Ранее Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ. «"Независимые СМИ", надрываюсь от смеха», — написал он.