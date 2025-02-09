Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:09, 9 февраля 2025Интернет и СМИ

Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Илон Маск призвал закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chip Somodevilla / Pool / AP

Американский миллиардер Илон Маск предложил закрыть радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Ричарда Гренелла о том, что эти СМИ являются «крайне левыми» и их пора закрыть.

«Да, закройте их, — написал Маск. — Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает».

Также он отметил, что эти СМИ содержат за счет американских налогоплательщиков, и ежегодно на них уходит миллиард долларов «из карманов американцев».

Ранее Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ. «"Независимые СМИ", надрываюсь от смеха», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер народный артист СССР Олег Стриженов

      Моргенштерн решил удалить татуировки с лица

      Российский боец в тапках и майке сбил из ПЗРК дрон ВСУ и попал на видео

      Первая ракетка мира выбрала между сексом и Instagram

      Одна обезьяна «отключила» электричество по всей стране

      Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

      15-летняя дочь Юлии Пересильд оправдалась за откровенные образы

      Российский школьник получил двойку и решил свести счеты с жизнью

      Пушилин оценил обстановку в Часовом Яре

      Названа причина разлива нефти в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше