Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 10 апреля 2025Россия

Стало известно об отправленном на СВО отце шестерых детей

Омбудсмен Бурятии Жамбалова: На СВО оказался отец шестерых детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На специальную военную операцию (СВО) был отправлен отец шестерых детей. Об этом стало известно из публикации уполномоченной по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, она получила несколько обращений от россиян, которые пытаются вернуть своих близких из зоны СВО и перевести их в войсковые части, расположенные по месту жительства. В качестве одного из примеров она привела историю упомянутого отца шестерых детей. Как отметила Жамбалова, ситуация оказавшегося в зоне спецоперации россиянина осложняется тем, что мать детей ведет асоциальный образ жизни и не ухаживает за ними.

Материалы по теме:
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025

«Поступило обращение от матери военнослужащего по контракту с просьбой помочь в решении вопроса о ненаправлении его в зону проведения СВО (...) Супруга военнослужащего ведет асоциальный образ жизни и не в состоянии должным образом заниматься воспитанием детей», — рассказала омбудсмен и добавила, что младшему ребенку военнослужащего исполнилось всего два года.

Жамбалова пообещала взять это дело на контроль.

Ранее сообщалось, что российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Смертельная болезнь погубила 50 бегемотов

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше