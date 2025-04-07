Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 7 апреля 2025Россия

Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

Омбудсмен Жамбалова: Жителя Бурятии демобилизовали с СВО из-за ребенка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жителя Бурятии демобилизовали со специальной военной операции (СВО) на Украине из-за ребенка, которого по сложившимся обстоятельствам он вынужден воспитывать в одиночку, сообщила омбудсмен из российского региона Юлия Жамбалова.

В сентябре 2022 года россиянин был мобилизован и вернуться с фронта смог только через 2,5 года. При этом уже на момент отправки в зону СВО он был отцом-одиночкой. В 2017 году он развелся со своей женой, а в 2018 году россиянку лишили родительских прав, и решением суда ребенка передали на воспитание отцу.

По данным омбудсмена, решение призывной комиссии по мобилизации отменили еще в мае 2024 года, его должны были довести до воинской части Улан-Удэнского гарнизона, где проходил военную службу военнослужащий. Однако потребовалось еще время, чтобы собрать полный пакет документов.

Приказ оборонного ведомства об увольнении с военной службы в запас по семейным обстоятельствам был издан в феврале 2025 года.

Ранее бойца СВО из Екатеринбурга объявили дезертиром из-за того, что он не бросил шестилетнюю дочь в детдоме. Россиянину пришлось столкнуться с бюрократическими проволочками.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

    Россияне стали чаще давать в долг коллегам

    67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

    Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

    Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

    Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

    Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

    Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

    Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

    Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше