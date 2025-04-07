Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

Омбудсмен Жамбалова: Жителя Бурятии демобилизовали с СВО из-за ребенка

Жителя Бурятии демобилизовали со специальной военной операции (СВО) на Украине из-за ребенка, которого по сложившимся обстоятельствам он вынужден воспитывать в одиночку, сообщила омбудсмен из российского региона Юлия Жамбалова.

В сентябре 2022 года россиянин был мобилизован и вернуться с фронта смог только через 2,5 года. При этом уже на момент отправки в зону СВО он был отцом-одиночкой. В 2017 году он развелся со своей женой, а в 2018 году россиянку лишили родительских прав, и решением суда ребенка передали на воспитание отцу.

По данным омбудсмена, решение призывной комиссии по мобилизации отменили еще в мае 2024 года, его должны были довести до воинской части Улан-Удэнского гарнизона, где проходил военную службу военнослужащий. Однако потребовалось еще время, чтобы собрать полный пакет документов.

Приказ оборонного ведомства об увольнении с военной службы в запас по семейным обстоятельствам был издан в феврале 2025 года.

Ранее бойца СВО из Екатеринбурга объявили дезертиром из-за того, что он не бросил шестилетнюю дочь в детдоме. Россиянину пришлось столкнуться с бюрократическими проволочками.