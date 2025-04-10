Умер звезда фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар»

Актер фильма «Солнечный удар» Владимир Алферов ушел из жизни в возрасте 58 лет

Актер и руководитель театра-студии Владимир Алферов ушел из жизни в возрасте 58 лет. Информацию об этом на странице артиста разместил авторитетный агрегатор «Кино-Театр.Ру».

Алферов известен прежде всего ролью белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Также он руководил театром-студией «На Дворянской» и был наставником в проекте «Одесская Киноакадемия».

Известно, что актер родился 29 мая 1966 года, а на большом экране дебютировал в 2013 году, снявшись в сериале «Спецотряд "Шторм"». Также играл в «Черных кошках», «Тайнах темной комнаты» и других картинах.

Ранее стало известно, что умер народный артист ТАССР Юрий Максимов. Он ушел из жизни в возрасте 98 лет.