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18:20, 8 апреля 2025Культура

Умер народный артист Максимов

Народный артист ТАССР Юрий Максимов ушел из жизни в возрасте 98 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Shutterstock / Fotodom

Народный артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) Юрий Максимов ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Татарстана в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

По информации местного Минкульта, сердце известного артиста перестало биться 6 апреля. Известно, что Юрий Александрович более 50 лет работал в Казанском ТЮЗе, сыграл более 200 ролей и был одним из старейших артистов, заставших военную труппу театра.

Сообщается, что прощание и отпевание пройдет 8 апреля в церкви на Арском кладбище.

Ранее стало известно, что ушел из жизни звезда фильма «Звезда пленительного счастья», актер и поэт Вадим Жук.

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