Умер народный артист Максимов

Народный артист ТАССР Юрий Максимов ушел из жизни в возрасте 98 лет

Народный артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) Юрий Максимов ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщило Министерство культуры Татарстана в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

По информации местного Минкульта, сердце известного артиста перестало биться 6 апреля. Известно, что Юрий Александрович более 50 лет работал в Казанском ТЮЗе, сыграл более 200 ролей и был одним из старейших артистов, заставших военную труппу театра.

Сообщается, что прощание и отпевание пройдет 8 апреля в церкви на Арском кладбище.

Ранее стало известно, что ушел из жизни звезда фильма «Звезда пленительного счастья», актер и поэт Вадим Жук.