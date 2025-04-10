В Казахстане анонсировали госвизит Токаева в Россию

Нуртлеу: Госвизит президента Казахстана Токаева в Россию запланирован на осень

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию планируется осенью текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу, передает ТАСС.

«Год обещает быть интересным и динамичным. (...) Предстоящий визит, который запланирован на осень, (…) Касым-Жомарта Кемелевича тоже важная веха», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Казахстана.

Нуртлеу добавил, что Астана ведет серьезную работу по подготовке и проведению госвизита Токаева в Москву.

10 апреля глава МИД Казахстана провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры представителей Астаны и Москвы начались с шутки Лаврова про настойки.