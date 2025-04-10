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11:04, 10 апреля 2025Бывший СССР

Лавров пошутил про настойки во время переговоров

Захарова: Лавров пошутил про настойки во время переговоров в Казахстане
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про настойки во время переговоров со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Подробности переговоров в Казахстане приводит представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела диалог между двумя дипломатами. «Надо сфотографироваться», — министр иностранных дел Казахстана. «Да?» — переспросил Лавров.

«Протокол настаивает», — уточнил Нуртлеу. «На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — шуткой ответил Лавров.

Захарова отметила, что переговоры у Лаврова начались «традиционно искрометно».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Европа «окрысилась» на Россию. Он добавил, что все крупные мировые конфликты начинались с этого.

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