Лавров пошутил про настойки во время переговоров

Захарова: Лавров пошутил про настойки во время переговоров в Казахстане

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про настойки во время переговоров со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Подробности переговоров в Казахстане приводит представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела диалог между двумя дипломатами. «Надо сфотографироваться», — министр иностранных дел Казахстана. «Да?» — переспросил Лавров.

«Протокол настаивает», — уточнил Нуртлеу. «На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — шуткой ответил Лавров.

Захарова отметила, что переговоры у Лаврова начались «традиционно искрометно».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Европа «окрысилась» на Россию. Он добавил, что все крупные мировые конфликты начинались с этого.

