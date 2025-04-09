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02:29, 9 апреля 2025Мир

Лавров сравнил лидеров Европы с крысами

Лавров: Европа ополчилась и окрысилась на Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Европа «окрысилась» на Россию, прежде все крупные мировые конфликты начинались с этого. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Говоря о Европе, мы наблюдаем сейчас очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица хочется сказать "окрысилась" на нашу страну. До победы в Великой Отечественной войне все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев», — сказал он.

Министр подчеркнул, что после Второй мировой войны Европа была ослаблена, в связи с чем основным инициатором конфликтов стали США в качестве «так называемого лидера свободного мира». Лавров также напомнил, что в ходе Второй мировой почти все страны Европы воевали на стороне Германии.

Ранее Лавров рассказал о попытках России «встряхнуть» Запад в борьбе с их стремлением переписать историю. Еще задолго до начала спецоперации на Украине они предпринимали попытки подорвать и очернить роль СССР и поставить на одну доску победителей и побежденных, сказал он.

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