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09:05, 10 апреля 2025Экономика

В Москве проснулась орешниковая соня

В Москве проснулся грызун орешниковая соня
Мария Черкасова

Фото: Godi photo / Shutterstock / Fotodom

В лесах Москвы просыпается грызун орешниковая соня. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Пробуждение рыжего зверька является одним из признаков наступления весны. В апреле животное традиционно покидает зимнюю нору.

Орешниковая соня — это представитель млекопитающих. Животное похоже на мышь, но с длинным хвостом-кисточкой. У нее рыжая спинка, а на животе, груди и шее могут быть светлые пятна. Орешниковая соня перемещается по деревьям, добывая пищу. Она не вредит сельскохозяйственным растениям, но поедает липовые орехи, семена, ягоды, желуди и плоды лесного ореха.

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Грызун селится в лесах, где есть заросли лещины (лесного ореха), кустарники, липа, осина, а также старые дубы, в которых соня создает гнезда. Зиму эти животные могут проводить в спячке в дуплах или в норах под землей. При этом эти животные, в отличие от многих других, не делают запасов на зиму. Вместо этого они предпочитают набрать жир перед тем, как войти в спячку.

Встретить орешниковую соню непросто, поскольку зверь при малейшей тревоге прячется в укрытие. Для столичного региона это редкий вид, занесенный в Красную книгу Москвы. Чаще всего животное встречали Битцевском лесу, Измайловском парке, в Лосином острове и на зеленых территориях Краснопахорского района.

В середине марта в столице зацвел орешник — один из самых ранних и обильных пыльценосов. Цветки появились на деревьях в Новомосковском административном округе (НАО), в районе станции метро «Филатов луг».

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