В России предложили предупреждать о судимостях на сайтах знакомств

Депутаты Горячева и Самылин предложили заявлять о судимостях на сайтах знакомств

Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили предупреждать россиян о судимостях пользователей сайтов знакомств. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены Госдумы обратились к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с инициативой уведомлять других пользователей о том, что посетитель сайта знакомств был фигурантом уголовных дел по статьям об изнасиловании, насилии, мошенничестве или педофилии.

Горячева и Самылин отметили, что беспокойство вызывают случаи, когда женщины начинали общаться на сайте знакомств с мужчинами, которые умолчали о наличии у них судимости.

По данным Mash, у пользователей, находившихся под уголовным преследованием, в профиле может появиться пометка «ранее судим».

Ранее россиян предупреждали о мошенниках, орудующих на сайтах знакомств. Отмечалось, что злоумышленники выманивают деньги у жертвы, отправляя фишинговые ссылки и шантажируя интимными фото.