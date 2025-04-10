В России суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за попытку теракта

Суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за попытку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Как установил суд, осенью 2022 года 29-летний Олег Заболотний на территории Харьковской области под контролем украинских спецслужб прошел подготовку для совершения террористического акта. После этого его перебросили на территорию России. С мая по сентябрь 2023 года он выполнял различные задания кураторов для установления места жительства российского военного, его рабочего графика и других деталей.

При этом 47-летнему Максиму Волге поступило задание забрать из тайника на территории Псковской области оружие с глушителем и патронами, а также десять килограммов взрывчатки и другие предметы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). После того как он все забрал и положил в багажник, сотрудники ФСБ установили его личность и провели оперативно-разыскные мероприятия для установления других соучастников.

Заболотнему также поступило поручение забрать из схрона компоненты СВУ и осуществить подрыв российского военного, установив устройство у него в подъезде под потолком. Злоумышленник успел изготовить взрывчатку массой 1,8 килограмма и отправился к месту планируемого теракта. При входе в подъезд он был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил Заболотнего к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в размере миллиона рублей. Волга приговорен к 19 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в размере 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины осудили на 16 лет за попытки теракта в отношении российских офицеров.