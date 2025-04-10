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16:48, 10 апреля 2025Силовые структуры

Гражданина Украины осудили на 16 лет за попытки теракта в отношении российских офицеров

Гражданин Украины приговорен к 16 годам за попытку передать взрывчатку офицерам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд приговорил гражданина Украины Вадима Чалого (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) к 16 годам колонии за попытку передать взрывчатку офицерам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

29-летний гражданин Украины осужден по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ. Он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. Мужчина раскаялся и извинился перед потерпевшими.

По данным канала, его признали виновным в трех покушениях на теракт, а также сбыте, хранении и перевозки взрывчатых веществ организованной группой лиц.

Мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая выбрала троих высокопоставленных полковников Минобороны России в качестве цели для теракта. Для отправки взрывоопасных посылок в квартиры участников спецоперации использовались службы доставки. Чалый организовал передачу посылок с 800 граммами взрывчатки. Доставки должны были передаваться под видом подарков от сослуживцев.

Гособвинение просило 18 лет лишения свободы для гражданина Украины Вадима Чалого, который три раза пытался передать посылку с взрывчаткой высокопоставленным российским офицерам.

Суд приговорил его к 16 годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что для готовившего теракты в отношении российских офицеров украинца запросили 18 лет.

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