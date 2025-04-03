Для готовившего теракты в отношении российских офицеров украинца запросили 18 лет

Прокурор запросил 18 лет для украинца за попытку передать взрывчатку офицерам

Гособвинение запросило 18 лет лишения свободы для гражданина Украины Вадима Чалого (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который три раза пытался передать посылку с взрывчаткой высокопоставленным российским офицерам. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор попросил для фигуранта первые три года в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Чалый проходит обвиняемым по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, Чалый организовал в квартиры троих высокопоставленных полковников Минобороны России доставку 800 граммов взрывчатки под видом подарка от сослуживцев.

Ранее сообщалось, что украинец признал свою вину и извинился перед потерпевшими.