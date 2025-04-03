Готовивший теракты в отношении российских офицеров украинец признал вину

Украинец признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам ВС РФ

Гражданин Украины Вадим Чалый (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

29-летний украинец проходит обвиняемым по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ. Он активно сотрудничал со следствием и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. Мужчина свою вину признал и извинился перед потерпевшими.

По версии следствия, Чалый организовал передачу посылок с 800 граммами взрывчатки трем высокопоставленным полковникам Минобороны России. Доставки должны были передаваться под видом подарков от сослуживцев.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело Чалого.