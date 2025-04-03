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11:48, 3 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыты детали о готовившем подрыв российских полковников агенте СБУ

Готовивший подрыв полковников ВС РФ агент СБУ Чалый по образованию повар
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Готовивший теракты в отношении российских офицеров украинец признал вину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Гражданин Украины Вадим Чалый (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) отправил взрывные устройства трем полковникам Российской армии, получил образование повара. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс над ним начался в 2-м Западном окружном военном суде. На заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Ему вменяется три эпизода отправки взрывчатки офицерам Вооруженных сил России под видом подарка от сослуживцев. Бомбы планировалось привести в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, однако получатели были в командировках и не успели открыть их, благодаря чему никто не пострадал.

28 декабря 2024 года сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации.

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