Раскрыты детали о готовившем подрыв российских полковников агенте СБУ

Готовивший подрыв полковников ВС РФ агент СБУ Чалый по образованию повар

Гражданин Украины Вадим Чалый (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) отправил взрывные устройства трем полковникам Российской армии, получил образование повара. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс над ним начался в 2-м Западном окружном военном суде. На заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Ему вменяется три эпизода отправки взрывчатки офицерам Вооруженных сил России под видом подарка от сослуживцев. Бомбы планировалось привести в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам, однако получатели были в командировках и не успели открыть их, благодаря чему никто не пострадал.

28 декабря 2024 года сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации.