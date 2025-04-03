Украинца осудят за попытки теракта в отношении высокопоставленных российских офицеров

В России пройдет суд над украинцем за попытку передать взрывчатку офицерам

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Вадима Чалого (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который три раза пытался передать посылку с взрывчаткой высокопоставленным российским офицерам. Об этом сообщает ТАСС.

Украинец проходит обвиняемым по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая выбрала троих высокопоставленных полковников Минобороны России в качестве цели для теракта. Для отправки взрывоопасных посылок в квартиры участников спецоперации использовались службы доставки.

28 декабря 2024 года сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации.