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07:20, 3 апреля 2025Силовые структуры

Украинца осудят за попытки теракта в отношении высокопоставленных российских офицеров

В России пройдет суд над украинцем за попытку передать взрывчатку офицерам
Варвара Митина (редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Вадима Чалого (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который три раза пытался передать посылку с взрывчаткой высокопоставленным российским офицерам. Об этом сообщает ТАСС.

Украинец проходит обвиняемым по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Хранение и перевозка взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, мужчина работал на Службу безопасности Украины (СБУ), которая выбрала троих высокопоставленных полковников Минобороны России в качестве цели для теракта. Для отправки взрывоопасных посылок в квартиры участников спецоперации использовались службы доставки.

28 декабря 2024 года сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку терактов против высокопоставленного офицера Минобороны России, а также военного блогера, который освещает события спецоперации.

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