Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:15, 17 июля 2026Моя страна

Жемчужину возрастом 90 миллионов лет «выловили» в России

Жемчужину возрастом 90 миллионов лет впервые нашли под Воронежем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lev E. Shilekhin et al. / Lethaia

Недалеко от Воронежа нашли жемчужину возрастом около 90 миллионов лет. Редчайшее ископаемое исследовали специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова и ГИН РАН, пишет ТАСС.

Известно, что жемчужину «выловили» из морских отложений около села Лосево в Воронежской области. Уточняется, что это первое в России описанное ископаемое подобного рода из меловых отложений.

Ученые выяснили, что много миллионов лет назад ее образовали иноцерамиды — моллюски больших размеров. Именно они были постоянными жителями морей мелового периода. Также эти моллюски обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем.

Уникальное ископаемое исследовали с помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии. Был найден и центр роста — ядро, связанное с возможным попаданием в полость раковины песчинки или еще какого-либо инородного тела, что стало толчком к «превращению» в жемчужину.

Автор исследования Лев Шилехин указал, что это удивительная находка, которая даст понимание о том, как жили и реагировали на повреждения древние моллюски. На данный момент отыскать жемчужину доисторических времен почти невозможно, так как обычно они плохо сохраняются из-за содержания большого количества органических веществ. Но здесь «геологическая летопись» продолжается благодаря новому экземпляру, заключил он.

Ранее палеонтолог‑любитель нашел на Южном Урале доисторического монстра с «глазами» на крыльях — это оказалась первая в России гигантская цикада из триаса. Тем временем школьники под Ульяновском пошли на драматичную гонку с природой ради спасения еще одного древнего монстра — калимбозавра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище
    Минюст расширил список иноагентов
    Российскую партию внесли в список иноагентов
    Билан расквитался с кредитом за дом мечты
    Стала известна возможная судьба уволенного Путиным главы кавказского региона
    Жемчужину возрастом 90 миллионов лет «выловили» в России
    Москвичка уснула в ванне и подняла спасателей по тревоге
    Гигантскую башню из чак-чака воздвигнут в Казани
    Россиянин выиграл в лотерею миллион рублей и не забрал приз
    В МИД прокомментировали новые санкции ЕС против России и напомнили про Старобельск
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok