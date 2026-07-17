Жемчужину возрастом 90 миллионов лет «выловили» в России

Жемчужину возрастом 90 миллионов лет впервые нашли под Воронежем

Недалеко от Воронежа нашли жемчужину возрастом около 90 миллионов лет. Редчайшее ископаемое исследовали специалисты МГУ имени М.В. Ломоносова и ГИН РАН, пишет ТАСС.

Известно, что жемчужину «выловили» из морских отложений около села Лосево в Воронежской области. Уточняется, что это первое в России описанное ископаемое подобного рода из меловых отложений.

Ученые выяснили, что много миллионов лет назад ее образовали иноцерамиды — моллюски больших размеров. Именно они были постоянными жителями морей мелового периода. Также эти моллюски обладали массивными раковинами с мощным кальцитовым слоем.

Уникальное ископаемое исследовали с помощью высокоразрешающей микрокомпьютерной томографии. Был найден и центр роста — ядро, связанное с возможным попаданием в полость раковины песчинки или еще какого-либо инородного тела, что стало толчком к «превращению» в жемчужину.

Автор исследования Лев Шилехин указал, что это удивительная находка, которая даст понимание о том, как жили и реагировали на повреждения древние моллюски. На данный момент отыскать жемчужину доисторических времен почти невозможно, так как обычно они плохо сохраняются из-за содержания большого количества органических веществ. Но здесь «геологическая летопись» продолжается благодаря новому экземпляру, заключил он.

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