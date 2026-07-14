Необычный монстр с «глазами» на крыльях попался жителю России

Палеонтологи исследовали на Южном Урале нового монстра с «глазами» на крыльях

Палеонтолог‑любитель Данила Хамитов из Челябинска приехал в поисках новых уникальных находок в Коркинский угольный разрез и неожиданно увидел там доисторического монстра с «глазами» на крыльях. Paleo.ru сообщает, что в России это первая гигантская цикада из триаса.

Ученые из ПИН имени А.А. Борисяка РАН исследовали местность после сообщения челябинского палеонтолога. Там же они отыскали сохранившиеся на плитках породы отпечатки переднего крыла новой цикады и листья шести видов растений. Помимо этого, они подтвердили позднетриасовый возраст отложений.

Находка относится к цикадам семейства Palaeontinidae, но имеет свои особенности, из-за чего специалисты дали ей название в честь нашедшего ее челябинца — Uralontina Khamitovi. Ученые подсчитали, что длина ее переднего крыла составляет 53 миллиметра. Уже исходя из этого, они сделали вывод, что размах крыльев насекомого мог достигать 10 сантиметров.

Такие гигантские насекомые жили в верхнем триасе на Южном Урале. Цикады особо больших размеров, как отмечается, легко могли отпугнуть хищников парой огромных «глаз», нарисованных на крыльях.

Ранее стало известно, что новая палеонтологическая находка может сделать Оренбургскую область еще известнее — там специалистам попался неизвестный до сих пор вид пермского ящера-дромазавра. Ученые отнесли останки древнего монстра к Parasilvia Аlexandrae. Он мог жить еще до появления первых динозавров на Земле, то есть 260-254 миллиона лет назад.