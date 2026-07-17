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17:23, 17 июля 2026Ценности

Врач предупредила россиянок об опасности ношения трендовых брюк и обуви

Ортопед Карина Семенова: Популярные оверсайз-брюки могут привести к ушибам и переломам
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Врач-травматолог-ортопед Карина Семенова предупредила россиянок об опасности ношения оверсайз-брюк и трендовых мюлей. Материал публикует Life.ru.

По словам специалистки, слишком длинные и широкие штаны и юбки, волочащиеся по полу, могут привести к травмам и ушибам. «Недавно выпустили модель брюк, которая буквально завирусилась в соцсетях. Правда, не только из-за дизайна. Девушки начали массово выкладывать видео, как запинаются о собственные штанины, падают, разбивают лицо, ломают зубы и получают переломы», — отметила Семенова.

Помимо этого, доктор также назвала травмоопасными популярные мюли на каблуке. «Обувь без задника или фиксирующего ремешка выглядит красиво, но удерживается на стопе гораздо хуже. Из-за этого повышается риск подвернуть голеностоп, упасть или получить растяжение связок», — пояснила врач.

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Также Семенова внесла в список корсеты. Эксперт подчеркнула, что сильная утяжка доставляет дискомфорт, ограничивает дыхательные движения грудной клетки и повышает внутрибрюшное давление. В результате этого может появиться изжога и другие симптомы, предупредила врач.

«Одежда не должна мешать вам свободно двигаться и увеличивать риск получить травму. Иногда самые стильные вещи оказываются далеко не самыми безопасными», — подытожила Семенова.

В июне врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами. Дерматолог Даниил Янкелевич предупредил, что из-за трения от одежды или закупорки волосяных фолликулов на коже могут появиться высыпания.

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