В МИД ответили на обвинения Европы в киберпреступлениях

Захарова: На Западе нет никаких доказательств причастности России к киберпреступлениям

Западные страны не представили никаких конкретных доказательств причастности России к «злонамеренным действиям в киберпространстве». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте ведомства.

«В связи с упомянутыми компьютерными атаками в наш адрес не поступало никаких официальных обращений. Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве», — следует из публикации.

Захарова также отметила, что Россия выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права.

Ранее посол России в Хельсинки был вызван в МИД Финляндии в связи с якобы имевшей место «злонамеренной киберактивностью» с российской стороны. По этой же причине посла России в Амстердаме вызвали в МИД Нидерландов.