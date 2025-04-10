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09:50, 10 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе группа подростков осквернила Вечный огонь

На Сахалине подростки осквернили мемориал с Вечным огнем
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ертай Сарбасов / Sputnik / РИА Новости

В Сахалинской области подростки осквернили мемориал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дети попытались потушить Вечный огонь на площади Славы в Южно-Сахалинске, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре региона. Они вставляли бутылки и топтали пламя.

Следователи возбудили дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Глава СКР затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к 360 часам обязательных работ местную жительницу, которая прикурила от Вечного огня.

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