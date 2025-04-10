Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:14, 10 апреля 2025Культура

В самом известном книжном магазине Петербурга прошли обыски

В магазине «Подписные издания» в Санкт-Петербурге прошли обыски после жалоб
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одном из самых известных книжных магазинов Санкт-Петербурга, «Подписные издания», прошли обыски. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, правоохранительные органы пришли с проверкой после жалобы на то, что в ассортименте магазина присутствуют произведения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Проверку устроили после жалоб на литературную запрещенку. В итоге из магазина на Литейном изъяли несколько десятков книг с признаками так называемой ЛГБТ-идеологии», — сообщают журналисты издания.

За распространение литературы, содержащей подобные материалы, предусмотрен штраф в размере более 1 миллиона рублей. Сообщается также, что вопросы у силовиков могли возникнуть к произведениям, выпущенным издательством Ad Margiem. Как сообщил Telegram-канал блогера Ксении Собчак «Кровавая барыня» главный редактор Михаил Котомин, он не знает, к каким именно книгам у прокуратуры возникли вопросы.

«Наши книги часто фигурируют в разных безумных списках. Какие конкретно книги из ассортимента вызвали на этот раз подозрения, мне неизвестно», — заявил он.

В 2024 году стало известно, что спрос на ЛГБТ-литературу в России вырос на 30-40 процентов. Это связывали с остановкой распространения соответствующих произведений крупным издательством.

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Россиянин украл рельсорезный станок на станции, попал на видео и теперь пойдет под суд

    В России вырос оборот наличных

    Китай призвал Украину воздержаться от безответственных заявлений после слов Зеленского

    В Эстонии приняли закон о праве топить «подозрительные суда»

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше