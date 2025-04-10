В самом известном книжном магазине Петербурга прошли обыски

В магазине «Подписные издания» в Санкт-Петербурге прошли обыски после жалоб

В одном из самых известных книжных магазинов Санкт-Петербурга, «Подписные издания», прошли обыски. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации источника, правоохранительные органы пришли с проверкой после жалобы на то, что в ассортименте магазина присутствуют произведения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Проверку устроили после жалоб на литературную запрещенку. В итоге из магазина на Литейном изъяли несколько десятков книг с признаками так называемой ЛГБТ-идеологии», — сообщают журналисты издания.

За распространение литературы, содержащей подобные материалы, предусмотрен штраф в размере более 1 миллиона рублей. Сообщается также, что вопросы у силовиков могли возникнуть к произведениям, выпущенным издательством Ad Margiem. Как сообщил Telegram-канал блогера Ксении Собчак «Кровавая барыня» главный редактор Михаил Котомин, он не знает, к каким именно книгам у прокуратуры возникли вопросы.

«Наши книги часто фигурируют в разных безумных списках. Какие конкретно книги из ассортимента вызвали на этот раз подозрения, мне неизвестно», — заявил он.

В 2024 году стало известно, что спрос на ЛГБТ-литературу в России вырос на 30-40 процентов. Это связывали с остановкой распространения соответствующих произведений крупным издательством.