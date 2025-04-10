В сети высмеяли российского блогера за дырку на штанах Armani фразой «изнанка люкса»

Пользователи сети высмеяли российского блогера и профессионального визажиста Сердара Камбарова за дырку на штанах из ассортимента бренда Armani. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер поделился видео, в котором запечатлел себя на камеру в белом костюме. Так, он предстал перед зеркалом и показал крупным планом дырку на штанах. «Armani не выдержал стальных...» — подписал мужчина ролик.

Подписчики, в свою очередь, оценили видео Камбарова в комментариях следующими фразами: «Изнанка люкса», «Это после встречи с Ириной [Шейк]?», «Белорусский лен лучше, чем любой Armani», «Это те самые штаны с вентиляцией?», «Выход из зоны комфорта», «Ирина так воздействовала».

Ранее сообщалось, что Камбаров расплакался при виде супермодели Ирины Шейк.