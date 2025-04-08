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17:21, 8 апреля 2025Ценности

Российский блогер расплакался при виде Ирины Шейк

Российский блогер Сердар Камбаров расплакался при виде супермодели Ирины Шейк
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @serdar_kambarov

Российский блогер и профессиональный визажист Сердар Камбаров расплакался при виде супермодели Ирины Шейк. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Камбаров поделился в сторис видео с презентации бренда косметики d'Alba, на которой присутствовала манекенщица. Так, в одном размещенном ролике он запечатлел себя на камеру со слезами на глазах.

«Мужчины тоже плачут, но только по Ирине Шейк», — заявил инфлюэнсер.

В марте Ирина Шейк раскрыла лучший полученный в жизни совет. Тогда знаменитость назвала самой полезной рекомендацией непринятие отказа в качестве ответа.

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