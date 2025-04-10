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22:43, 10 апреля 2025Мир

В США отменили ограничения Обамы на принятие душа

В Белом доме сообщили, что Трамп отменил ограничения Обамы на принятие душа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения, касающиеся давления воды в кранах. Об этом сообщили в Белом доме.

«У вас есть много мест, где есть вода, у них так много воды, что они не знают, что с ней делать. Но люди покупают дом, они включают кран в раковине, и вода едва течет. Они принимают душ, и вода едва течет. И это ненужное ограничение», — говорится в заявлении.

По данным Reuters, при подписании документа американский президент заявил, что сам любит принимать душ с хорошим напором. Однако, по его словам, сейчас приходится 15 минут ждать, пока волосы намокнут.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, что Трамп, в отличие от его предшественников Джо Байдена и Барака Обамы, готов к более решительным действиям в отстаивании интересов США.

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