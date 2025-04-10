В США высказались о сроках урегулирования на Украине

Госдеп: США не хотят затягивания урегулирования на Украине на полгода или год

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс прокомментировала возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Брюс высказалась о сроках урегулирования на Украине и подчеркнула, что США не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.

«Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это [достижение урегулирования] не будет продолжаться шесть месяцев или год», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине. Он выразил надежду, что это произойдет «относительно скоро».