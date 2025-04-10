В США высказались о сроках урегулирования на Украине

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс прокомментировала возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.
На брифинге Брюс высказалась о сроках урегулирования на Украине и подчеркнула, что США не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.
«Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это [достижение урегулирования] не будет продолжаться шесть месяцев или год», — сказала она.
Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине. Он выразил надежду, что это произойдет «относительно скоро».