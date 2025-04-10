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22:20, 10 апреля 2025Мир

В США высказались о сроках урегулирования на Украине

Госдеп: США не хотят затягивания урегулирования на Украине на полгода или год
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс прокомментировала возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Брюс высказалась о сроках урегулирования на Украине и подчеркнула, что США не хотят затягивания этого процесса на полгода или год.

«Госсекретарь Марко Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это [достижение урегулирования] не будет продолжаться шесть месяцев или год», — сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на сроки возможного соглашения по Украине. Он выразил надежду, что это произойдет «относительно скоро».

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