Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:11, 10 апреля 2025Культура

Ван Дамм ответил на обвинения в торговле людьми

Агент Ван Дамма назвал обвинения актера в торговле людьми абсурдными
Ольга Коровина

Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Агент актера Жан-Клода Ван Дамма, известного по культовым боевикам 80-х и 90-х, прокомментировал обвинения в использовании артистом услуг преступной сети торговли людьми в Румынии. Его слова приводит издание People.

«Нам стало известно о статьях, в которых утверждается о предполагаемых событиях в Каннах с участием Жан-Клода Ван Дамма. Он не желает комментировать и подпитывать эти абсурдные и необоснованные слухи», — заявил представитель актера. Он отметил, что факты, озвученные в СМИ, являются гротескными и ничем не подтверждены.

2 апреля сообщалось, что Ван Дамма обвинили в причастности к торговле людьми, среди которых были и несовершеннолетние. Актер якобы проводил время в Каннах с пятью молодыми девушками родом из Румынии, которые находились в уязвимом состоянии. Обвинения в его адрес подтвердила одна из участниц таких встреч.

    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники

    Смертельная болезнь погубила 50 бегемотов

    Россияне стали реже ходить в кинотеатры

    Раскрыты подробности хода переговоров России и США в Стамбуле

    Российская медсестра увидела в окно потерявшего сознание прохожего и спасла ему жизнь

    В России начали закрываться китайские автосалоны

    Ученик российской гимназии захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника миллионы рублей

    Арестованная ректор ПсковГУ потратила 14 миллионов рублей на проживание в гостинице

    Стало известно о создании российского морского дрона-камикадзе «Марлин»

    Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше