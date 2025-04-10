Ведущий шоу о разоблачении экстрасенсов раскрыл секрет гипнотизеров

Ведущий Симанович заявил, что гипнотизеры работают с самыми внушаемыми людьми

Ведущий проекта «Антимагия» о разоблачении экстрасенсов на телеканале «Че!» Павел Симанович рассказал, какими способами пользуются гипнотизеры, чтобы якобы вводить в транс клиентов. Подробности он раскрыл в выпуске шоу пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), доступном на Rutube.

«Давайте я расскажу вам маленький профессиональный секрет. Если мы с вами собираемся гипнотизировать много людей, допустим, у нас сценическое шоу, и в зале тысяча человек, важно на этапе афиши отобрать тех, кто уже в это верит», — заявил Симанович.

Впоследствии гипнотизер может проследить за поведением зрителей в зале. Ведущий подчеркнул, что из всех посетителей ему нужно выбрать тех, кто больше всего заинтересован в получении результата на шоу. «На сцену выйдут 20 самых внушаемых, я буду с ними показывать какие-нибудь трюки», — объяснил Симанович.

Ранее победитель шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Олег Шепс рассказал, как он относится к магам в интернете. Он признался, что не поддерживает эзотерический контент в интернете.