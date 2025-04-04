Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к магам в интернете

Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс негативно относится к эзотерикам в сети

Победитель 21 сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Олег Шепс раскрыл отношение к эзотерикам и магам в интернете. Об этом он рассказал на шоу «Внутривенно», запись которого опубликована на YouTube.

В ответ на вопрос ведущего о том, как он относится к большому количеству эзотериков в социальных сетях, Шепс заявил, что в целом не поддерживает их. «Заходишь в TikTok, и этого полно. Вот сейчас расклад на таро, колдун какой-нибудь сидит там заговоры читает или на будущее программы создает человеку. (...). Я достаточно негативно отношусь к создателям программ разных, которые навязывают человеку свое мировоззрение», — заявил Шепс.

В то же время он отметил, что воспринимает такой контент с юмором, если он никому не вредит и является скорее развлечением.

Ранее сообщалось, что победитель седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Алексей Похабов, переставший верить в магию, назвал ясновидящих мракобесами. По его словам, люди продолжают пользоваться услугами экстрасенсов, потому что многие люди находятся в постоянном стрессе из-за непростой обстановки в мире и стремятся найти утешение в их словах.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родной брат медиума Александра Шепса, который выиграл в 14-м сезоне проекта. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои «сверхъестественные способности», помочь людям и посоревноваться со старшим братом Александром.