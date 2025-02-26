Переставший верить в магию победитель «Битвы экстрасенсов» назвал ясновидящих мракобесами

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Похабов назвал ясновидящих мракобесами

Победитель седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Алексей Похабов, переставший верить в магию, назвал ясновидящих мракобесами. В интервью «Леди Mail.ru» он также рассказал о влиянии на его взгляды документального сериала Бориса Соболева «Идущие к черту».

По словам Похабова, проект Соболева породил волну разоблачений деятельности экстрасенсов. «"Идущие к черту" — крайне поучительный и своевременный проект, сделанный очень профессионально. Наверное, он в какой-то мере тоже повлиял на то, что со временем моя вера в то, что я делаю, стала таять», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, почему услуги экстрасенсов продолжают пользоваться популярностью, Похабов напомнил, что сегодня многие люди находятся в постоянном стрессе, вызванном непростой обстановкой в мире. «В трудные времена люди идут к мракобесам с огромной охотой — вдруг они подарят им надежду на лучшее? (...) Наша психика устроена чудесным образом: мы зачастую правдой считаем не то, что объективно ею является и научно доказано, а то, что снимает с нас напряжение», — порассуждал он.

Ранее российский комик, звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов признался, что в прошлом обращался за помощью к одному из победителей «Битвы экстрасенсов». Юморист рассказал, что заплатил ясновидящему 50 тысяч рублей, однако остался недоволен оказанной услугой.