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19:27, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Харламов рассказал о приеме у звезды «Битвы экстрасенсов» за 50 тысяч рублей

Харламов заявил, что обращался за помощью к победителю «Битвы экстрасенсов»
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Кадр: страница «Натальная карта» во ВКонтакте

Российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов рассказал, что в прошлом обращался за помощью к победителю шоу «Битва экстрасенсов» и заплатил за это 50 тысяч рублей, однако остался недоволен оказанной услугой. Историей он поделился в шоу «Натальная карта», выпуск которого вышел во «ВКонтакте».

Харламов заявил, что обратился к предполагаемому экстрасенсу из-за панических атак, с которыми столкнулся в возрасте 30 лет. По словам комика, тогда это состояние не было на слуху и он не понимал, что с ним происходит.

Юморист попросил тогдашнего ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова помочь ему связаться с одним из победителей проекта. В итоге комика записали на прием к звезде шоу.

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«Какая-то говнобудка стоит. Какое-то странное здание двухэтажное. Захожу в подъезд, а там какая-то обрыгаловка, все очень плохо», — описал он здание, где велся прием. Узнав о проблеме комика, экстрасенс посоветовал ему «слушать воду». Харламов признался, что попытался последовать этой рекомендации и слушал шум льющейся воды, однако это ему не помогло. При этом, по словам Харламова, участник телепроекта взял с него за прием 50 тысяч рублей.

Впоследствии комик обратился за помощью к врачу и избавился от панических атак. «Не ходите к победителям "Битвы экстрасенсов"», — подчеркнул он. Вместе с тем юморист не раскрыл, о ком именно из звезд шоу идет речь.

Ранее популярная российская стендап-комикесса Виктория Складчикова рассказала об общении с редакторами «Битвы экстрасенсов». Члены команды заявил ей, что программа создается по сценарию.

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      Маргарита Щигарева
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