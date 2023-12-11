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10:26, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала об общении с редакторами «Битвы экстрасенсов»

Юмористка Складчикова заявила, что в шоу «Битва экстрасенсов» есть сценарий

Кадр: kuji podcast / YouTube

Популярная российская стендап-комикесса Виктория Складчикова рассказала, что в шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ есть сценарий. Подробности своего общения со сценаристами программы она раскрыла в выпуске подкаста KuJi Podcast, доступном на YouTube.

Юмористка обсуждала с ведущими подкаста мистическое реалити. «Я даже знаю людей, которые работают там (в «Битве экстрасенсов» — прим. «Ленты.ру») редакторами. И которые мне прям рассказали, что это все сценарий», — заявила Складчикова.

При этом комикесса призналась, что иногда при просмотре шоу задумывается о том, что происходящее в нем может быть правдой.

Ранее Складчикова рассказала, что несколько раз ходила в баню со своими зрителями. Поклонницы звали ее к себе отдохнуть после концерта. Вместе с ними юмористка могла расслабиться, в том числе употребить спиртное.

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