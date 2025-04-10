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18:21, 10 апреля 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова раскрыла свой рост и вес

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова заявила, что весит 52 килограмма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова раскрыла свой рост и вес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя избранница предпринимателя показала фото, на котором позировала в черном кроп-топе и брюках с заниженной талией. При этом она держала в руке телефон, прикрывая лицо, и демонстрировала обнаженный живот.

В то же время девушка ответила на вопрос одного из подписчиков о характеристиках ее тела. Так, она заявила, что весит 52 килограмма при росте 167 сантиметров.

Фото: @julivavilova

Ранее в апреле Юлия Вавилова показала совместное с Дуровым откровенное фото.

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