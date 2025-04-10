Врачи год не могли диагностировать у двухлетнего ребенка редкую форму рака

В Англии врачи приняли редкую форму рака у ребенка за доброкачественную опухоль

В Англии мать заметила у двухлетнего сына уплотнение, которое врачи приняли за доброкачественную опухоль, но в итоге оказалось, что оно было симптомом редкой формы рака. Об этом рассказало издание El Tiempo.

Женщина заметила уплотнение у сына, когда наносила на его тело крем после купания. Тогда она решила обратиться к медикам, которые без биопсии заверили, что опухоль является доброкачественной. Со временем шишка продолжала увеличиваться, поэтому мать снова отвела сына в больницу, но там на протяжении нескольких месяцев говорили ей, что все в порядке.

Врачи год не могли диагностировать у ребенка фибромиксоидную саркому ─ редкую форму рака, которая образуется в соединительной ткани. В конечном итоге мальчику сделали операцию, в ходе которой удалили злокачественную опухоль. В настоящее время мальчик продолжает находиться под наблюдением врачей, поскольку нуждается в дополнительном лечении, а его мать теперь проводит мероприятия по повышению осведомленности о данном диагнозе.

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