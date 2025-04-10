Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 10 апреля 2025Забота о себе

Врачи год не могли диагностировать у двухлетнего ребенка редкую форму рака

В Англии врачи приняли редкую форму рака у ребенка за доброкачественную опухоль
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Англии мать заметила у двухлетнего сына уплотнение, которое врачи приняли за доброкачественную опухоль, но в итоге оказалось, что оно было симптомом редкой формы рака. Об этом рассказало издание El Tiempo.

Женщина заметила уплотнение у сына, когда наносила на его тело крем после купания. Тогда она решила обратиться к медикам, которые без биопсии заверили, что опухоль является доброкачественной. Со временем шишка продолжала увеличиваться, поэтому мать снова отвела сына в больницу, но там на протяжении нескольких месяцев говорили ей, что все в порядке.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Какие родинки на коже могут быть опасны? Причины, симптомы и лечение меланомы. Рассказывает врач-онколог
Какие родинки на коже могут быть опасны?Причины, симптомы и лечение меланомы. Рассказывает врач-онколог
19 июня 2023

Врачи год не могли диагностировать у ребенка фибромиксоидную саркому ─ редкую форму рака, которая образуется в соединительной ткани. В конечном итоге мальчику сделали операцию, в ходе которой удалили злокачественную опухоль. В настоящее время мальчик продолжает находиться под наблюдением врачей, поскольку нуждается в дополнительном лечении, а его мать теперь проводит мероприятия по повышению осведомленности о данном диагнозе.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о коварстве рака легкого. По словам медика, у заболевания отсутствуют специфические симптомы, поэтому их можно списать на обычную простуду.

    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

    Россияне получили возможность купить одежду Гоши Рубчинского

    Сменивший гражданство российский борец прокомментировал скандал на церемонии награждения

    В России раскрыли цель восстановления работы американских посольств

    Гособвинение потребовало назначить сроки сотрудничавшим с запрещенным ФБК журналистам

    Сотню тонн живых крокодилов продадут за десятки миллионов рублей с самовывозом

    Боец «Ахмата» показал видео из разрушенного интерната в Судже с трупами под завалами

    В Госдуме оценили риски эстонского закона о потоплении подозрительных судов для России

    В США захотели депортировать мигрантов с эффективностью доставки Amazon

    Культовый режиссер высказался об отмене русской культуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше