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05:32, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

ВСУ уличили в желании повторить курский сценарий

Полковник Матвийчук: ВСУ хотят повторить курский сценарий, но получают отпор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повторить курский сценарий на разных участках российской границы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, таким путем Киев хочет заставить Москву вести переговоры на своих условиях.

«Сегодня ВСУ щупают всю оборону в нашем приграничье. Они пытаются повторить курский сценарий в Белгородской области, в Брянской, но везде натыкаются на нашу оборону, укрепленные границы, пограничные заставы. Они везде получают отпор, потому что опыт Курска уже учтен», — сказал Матвийчук.

По его словам, Киеву важно захватить хотя бы часть территорий России, ради усиления позиции в будущих переговорах о мирном урегулировании.

«Они пытаются играть на несыгранном поле, хотят захватить хоть что-то. В Киеве считают, что тогда они смогут диктовать России свои условия», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее о ходе боев на белгородском направлении рассказало Минобороны. По данным министерства, по состоянию на 8 апреля за сутки боем противник потерял свыше 110 человек, а также лишился двух складов с боеприпасами и двух артиллерийских орудий.

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