Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 110 бойцов на белгородском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 110 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо живой силы противник лишился двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и двух полевых складов с боеприпасами.

За прошедшие сутки подразделения группировки российских войск «Север» на белгородском направлении нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское в Сумской области.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствующих в Белгородской области солдатах Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что подобные вопросы касаются непосредственно деталей специальной военной операции.