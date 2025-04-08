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12:40, 8 апреля 2025Россия

Песков переадресовал вопрос о якобы присутствующих в Белгородской области солдатах ВСУ

Песков переадресовал в МО вопрос о якобы присутствии ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствующих в Белгородской области солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что подобные вопросы касаются непосредственно деталей специальной военной операции (СВО) и должны адресовываться оборонному ведомству.

«Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию», — сказал представитель Кремля.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил о тяжелых боях в белгородском приграничье. По его словам, российские войска отражают попытки ВСУ закрепиться на российской территории, нанося удары по группам солдат противника.

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